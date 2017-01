Recenzja płyty: The XX, „I See You”

Trio The XX odgrywa w ostatnich latach na scenie brytyjskiej rolę centralną – m.in. ze względu na to, że jego muzyka stanowi fantastyczną część wspólną kilku ważnych zbiorów: nowego R&B, modnego dubstepu i niezależnego popu wyrosłego z nowej fali, z linią genealogiczną sięgającą New Order. Trudno więc poruszać się po brytyjskim rynku i nie potknąć o The XX, ale to nowa, trzecia płyta sprawi, że szersza publiczność potraktuje ich jako twórców muzyki pozbawionej trudnych etykietek.

The XX, I See You, Young Turks