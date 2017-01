Recenzja płyty: Tas Cru, „Simmered Stewed”

Nie należy do czołówki słynnych i powszechnie rozpoznawalnych bluesmanów, ale może poszczycić się pokaźnym dorobkiem płytowym i, co najważniejsze, świetną muzyką z pogranicza rocka i bluesa. Występuje jako Tas Cru, gra na gitarze, śpiewa i komponuje większość swego materiału. Najnowsza płyta tego amerykańskiego muzyka nosi tytuł „Simmered&Stewed” i oferuje słuchaczowi 11 doskonałych, różnorodnych kawałków do wielokrotnego słuchania i smakowania.

Tas Cru, Simmered Stewed, Vizztone