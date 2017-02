Recenzja płyty: Black Star Riders, „Heavy Fire”

Black Star Riders to zespół, którego nazwę wielu fanów muzyki rockowej wymienia jednym tchem z Thin Lizzy. Trudno zresztą się dziwić, skoro w składzie BSR znajdują się członkowie legendarnej irlandzkiej grupy, Scott Gorham i Ricky Warwick. Również muzycznie znajdujemy tu wiele podobieństw. Muzyka Black Star Riders to klasyczny ciężki rock z miejscem na popisy gitarowe, nieprzytłaczające jednak zawsze obecnej melodii. To wszystko odnajdziemy na nowej, trzeciej już płycie zespołu, stosownie zatytułowanej „Heavy Fire”. Ciężkiego ognia tu nie brakuje ani przez chwilę.

Black Star Riders, Heavy Fire, Nuclear Blast

Ocena: 4,5/6