Recenzja płyty: Little Hurricane, „Same Sun Same Moon”

Amerykański damsko-męski duet grający minimalistyczną i nieco brudną odmianę blues-rocka? – na tak postawione pytanie większość miłośników muzyki rozrywkowej odpowiedziałaby bez wahania, że chodzi o The White Stripes. Byłaby to poprawna odpowiedź, gdyby w tym pytaniu nie chodziło o… Little Hurricane. „Mały Huragan” to gitarzysta Anthony „Tone” Catalano i perkusistka Celeste „C.C.” Spina. Inspiracja jest oczywista, ale Little Hurricane tworzą i wykonują te utwory, na pomysł których White Stripes nie wpadli. Doskonałym przykładem umiejętności i klasy duetu z San Diego jest jego najnowszy, trzeci już album, zatytułowany „Same Sun Same Moon”.

Little Hurricane, Same Sun Same Moon, Mascot

Ocena: 4,5/6