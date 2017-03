Recenzja płyty: Me and That Man, „Songs of Love&Death”

Pomysł na zaistnienie poza sceną metalową Nergal miał, i to naturalny. Grać taką muzykę, za którą starzy fani go nie wyklną, a nowa publiczność, choćby ta zdobyta w Polsce środkami pozamuzycznymi, ośmieli się przyjść na koncert. Pogranicze bluesa, rocka i sfery zwanej gotyckim country nadaje się do tego idealnie, szczególnie w sezonie, gdy występ Nicka Cave’a wyprzedaje się na pniu. John Porter – druga twarz grupy nazwanej Me and That Man – podobny rodzaj brzmień prezentował na dobrze przyjętych płytach z Anitą Lipnicką.

Me and That Man, Songs of Love&Death, Cooking Vinyl/Agora