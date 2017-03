Recenzja płyty: Delbert McClinton, „Prick of the Litter”

Wszystkim miłośnikom muzyki patrzącym podejrzliwie na określenia typu „indie” czy „alternatywa” należy bezwzględnie polecić najnowszą płytę Delberta McClintona. Album „Prick of the Litter” to miód dla uszu tych, którzy lubią klasyczne piosenki z melodią i staromodną konstrukcją, z podziałem na canto i refren. Nie należy też całkowicie ufać różnym wikipediom, które przy nazwisku McClintona automatycznie umieszczają zawężającą kategorię „blues singer”.

Delbert McClinton, Prick of the Litter, Hot Shot

Ocena: 5,5/6