Recenzja płyty: Marilyn Manson, „Heaven Upside Down”

Przez lata Marilyn Manson był postrachem grzecznych dzieci i ich nie mniej grzecznych i poprawnych rodziców. Prowokacyjne stylizacje, kontrowersyjne i radykalne wypowiedzi, pełne wulgaryzmów teksty i agresywna muzyka łącząca różne odcienie metalu – to wszystko nakazywało niektórym bardzo ostrożne podejście do tego, co reprezentował. Słuchając nowej płyty tego artysty, zatytułowanej „Heaven Upside Down”, można zadać sobie pytanie, czy to sam Manson nam już nieco spowszedniał, czy może świat wokół nas zmienił się na tyle, że te 10 nowych utworów nie robi już tak obrazoburczego wrażenia jak niegdyś.

Marilyn Manson, Heaven Upside Down, Caroline International

Ocena: 4,5/6