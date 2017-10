Recenzja płyty: Chris Rea, „Road Songs for Lovers”

Ten Album „Road Songs for Lovers” to jak wizyta dobrego, od lat lubianego znajomego. Chris Rea nie poszukuje, nie eksperymentuje, nie zaskakuje. „Piosenki drogi dla kochanków” to tytuł, który podsumowuje zawartość płyty. Motyw drogi, podróży, od dawna był obecny w twórczości artysty, podobnie jak emocje towarzyszące miłości, spotkaniom i rozstaniom. Rea pozostaje też wierny nastrojowym, melodyjnym piosenkom podszytym lekko bluesowym klimatem.

Chris Rea, Road Songs for Lovers, BMG