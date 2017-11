Recenzja płyty: The Who, „Maximum As&Bs: The Complete Singles”

Na pierwszy rzut oka pojawienie się na rynku kolejnej kompilacji nagrań grupy The Who wydaje się cynicznym zabiegiem, mającym na celu wyciągnięcie od ludzi dodatkowej kasy za znany od dawna i jedynie przepakowany towar. A jednak box zatytułowany „Maximum As&Bs: The Complete Singles” jest wydawnictwem ze wszech miar zasługującym na uwagę. To efektownie wydane pudełko zawierające pięć płyt CD, na których znajdziemy 86 nagrań jednego z największych brytyjskich zespołów wszech czasów. Tak jak wskazuje tytuł zestawu, są to utwory, które znalazły się na singlach zespołu i, w niektórych przypadkach, na tzw. epkach.

The Who, Maximum As&Bs: The Complete Singles, Universal