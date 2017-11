Recenzja płyty: Lucinda Williams, „This Sweet Old World”

„Sweet OId World” to tytuł wydanej w 1992 r. płyty Lucindy Williams. „This Sweet Old World” to tytuł płyty wydanej przez Lucindę Williams jesienią 2017 r. Podobieństwo tytułów nieprzypadkowe. Artystka postanowiła bowiem po latach ponownie nagrać ten sam materiał. Tym razem zdecydowała się na bardziej rockowe aranżacje, odchodząc od country-folkowego nastroju oryginału. Na „This Sweet Old World” towarzyszy jej znakomity zespół, z którym obecnie stale koncertuje.

Lucinda Williams, This Sweet Old World, Highway 20 Records