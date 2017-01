Muzyka popularna. Nominowany: Raphael Rogiński

„Muzyka to dziedzina szamańska, a ty służysz ludziom, będąc równocześnie niepodległym” – mówił Raphael Rogiński w rozmowie z POLITYKĄ. Ale nawet szamańska otoczka nie oddaje w pełni jego niezwykłego stylu, opartego na intuicji i świetnej technice. Urodził się w 1977 r. w Niemczech w rodzinie emigrantów z Polski, ale wrócił do kraju rodziców i dał się poznać jako jeden z najbardziej oryginalnych gitarzystów pokolenia, a przy tym muzyk (i muzykolog) poruszający się na styku różnych kultur i tradycji. Jest kluczową postacią sceny nowej muzyki żydowskiej. Do tej tradycji odnosił się wielokrotnie: jako założyciel tria Shofar (z Maciem Morettim i Mikołajem Trzaską) oraz lider formacji Cukunft i Alte Zachen. Z tegorocznym paszportowym konkurentem Wacławem Zimplem nagrywał współczesne wariacje na temat muzyki Żydów z Jemenu.