Wacław Zimpel: Po prostu lubię grać

Wacława Zimpla nominowaliśmy już do Paszportów dwa lata temu za nagrany w kwartecie album „Stone Fog” oraz płytę dziewięcioosobowej grupy To Tu Orchestra. Z tą ostatnią klarnecista wchodził mocniej w świat minimal music. Na tegorocznym solowym albumie „Lines”, za który go nominujemy ponownie, kontynuuje tę ścieżkę.

Album tria LAM (z Hubertem Zemlerem na perkusji i Krzysztofem Dysem na fortepianie) wydaje się subtelnie spajać wszystkie najważniejsze dla niego nurty, czyli inspiracje minimalizmem i duchowością muzyki Wschodu.

Wacław Zimpel opowiada o tym, dlaczego ceni rzemiosło, kiedy zdarza mu się komponować, o pasji odkrywania instrumentów i koncertowania: