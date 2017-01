Tomasz Wasilewski: Tworzę kino, które nie jest obojętne

Tomasz Wasilewski jest nominowany do Paszportów POLITYKI w kategorii Film. „Zjednoczonymi stanami miłości”, swoim trzecim filmem fabularnym, udowodnił, że jest twórcą oryginalnym, ciągle poszukującym, a do tego świetnym reżyserem kobiet. Daleki od uproszczeń wizerunek polskiej prowincji po transformacji uhonorowano Srebrnym Niedźwiedziem za scenariusz w Berlinie oraz m.in. nominacją do Europejskiej Nagrody Filmowej i nagrodą za reżyserię w Gdyni.

Wszystko wskazuje również na to, że właśnie „Zjednoczone stany miłości" są największym międzynarodowym i dystrybucyjnym sukcesem polskiego kina po „Idzie".

Tomasz Wasilewski opowiada o filmie „Zjednoczone stany miłości”, o swoim kinie, pracy z aktorami i o kobietach, które niezmiennie go fascynują: