Zośka Papużanka: Najprzyjemniejszy jest etap zmagania się ze sobą

Z wykształcenia jest teatrologiem, a pracuje jako nauczycielka języka polskiego. Obroniła doktorat z literaturoznawstwa na temat recepcji dramatów Federico Garcii Lorki. Jest już po raz drugi nominowana do Paszportu POLITYKI. W 2012 r. otrzymała nominację za debiutancką powieść „Szopka”, a teraz za powieść „On” (Wydawnictwo Znak Literanova).

„On” to powieściowy powrót do lat 80., do peerelowskiej podstawówki, powrotem jednak niesentymentalnym. Bo chociaż bywa wesoło, to ten system polegał na multiplikowaniu schematów i głupoty.

Zdaniem Piotra Kofty u Papużanki „straceńcze, mądre poczucie humoru towarzyszy w momentach, w których polska literatura popada w żałobną, paternalistyczną powagę albo bezradną groteskę".

Zośka Papużanka opowiada o pracy nauczyciela i zainteresowaniu uczniów czytaniem. O sobie, o literaturze i książce „On”.