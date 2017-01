Paszport cyfrowy: nowa kategoria Paszportów POLITYKI

Nasze nagrody dla młodych twórców kultury wręczyliśmy po raz 24. Po raz pierwszy jednak poszerzyliśmy listę paszportowych kategorii o Kulturę cyfrową. Kod programistyczny jako artystyczne tworzywo – to coś, co ma ją odróżniać od pozostałych. Michał Staniszewski ze Studia Plastic definiuje ją jako pierwszy laureat. Mamy oto dziedzinę, w której – jak w jego grze „Bound” – współistnieją ze sobą elementy różnych dziedzin: muzyki i tańca, filmu i sztuk wizualnych. Ale to wszystko zostało przez autorów umieszczone w świecie wirtualnej rzeczywistości – w nowej przestrzeni twórczej, która dopiero zaczyna się rozwijać. Tak oto nowa kategoria przenosi w przyszłość pozostałe. Co nie oznacza, że zmienia się formuła przyznawania nagrody – wręczamy je tradycyjnie w sali Teatru Wielkiego podczas transmitowanej przez telewizję TVN gali, którą zrelacjonujemy za tydzień.

Dla porządku trzeba rzucić jeszcze kilka liczb: poszerzenia listy kategorii dokonujemy 10 lat od pierwszej edycji organizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny festiwalu Kultura 2.0, podczas którego na tle różnych rozwijających się form cyfrowej sztuki pojawił się przyszły polski superprodukt eksportowy: gra „Wiedźmin”. A twórców tej ostatniej dokładnie rok temu uhonorowaliśmy z kolei specjalną nagrodą Kreatora Kultury. Decyzja o nowej kategorii została dość starannie, można powiedzieć, zaprogramowana.

Grono jurorskie Paszportów poszerzyło się o dziesięć osób podpowiadających nam, co jest najwartościowsze w świecie gier i innych form sztuki cyfrowej. Kapituła Paszportów – o dwóch kluczowych dla nowej kategorii dziennikarzy: Edwina Bendyka, który brał udział we wspomnianej edycji Kultury 2.0, i Olafa Szewczyka, który od lat opowiada w prasie o grach wideo jako o równorzędnej w stosunku do innych dziedzinie sztuki. I w podobny sposób opowiadać będziemy szerzej o naszych laureatach – tym razem już nie przez sześć, tylko przez siedem kolejnych tygodni.