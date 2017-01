Paszporty POLITYKI 2016: relacja z gali

Tuż po przyznaniu Paszportu POLITYKI telefon laureata zawsze zalewa rozładowująca baterię fala wiadomości z gratulacjami. Sprawdził to w tym roku na własnej skórze Michał Staniszewski, twórca gry „Bound”, pierwszy nagrodzony w nowej kategorii paszportowej Kultura cyfrowa, która dołączyła do dotychczasowych: Filmu, Teatru, Literatury, Sztuk wizualnych, Muzyki poważnej i Muzyki popularnej. Wręczenie Staniszewskiemu nagrody w kategorii uwzględniającej najciekawsze aktualne dokonania artystów związanych ze sztuką cyfrową czy właśnie z rynkiem gier komputerowych było ważnym momentem tegorocznej edycji Paszportów POLITYKI. Galę, która odbyła się 10 stycznia w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, poprowadzili jak zwykle Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński, redaktor naczelny POLITYKI. „Po raz pierwszy od 25 lat dodaliśmy nową kategorię – mówił tego wieczoru Jerzy Baczyński. – Zainspirowało nas to, co się wydarzyło przed rokiem, kiedy naszą specjalną nagrodę wręczyliśmy twórcom gry »Wiedźmin« i pomyśleliśmy przy tej okazji, że na naszych oczach wyłania się zupełnie nowa, osobna kategoria sztuki.