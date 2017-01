Jerzy Baczyński o Paszportach: Kultura to domena wolności

Jeśli działalność artystyczną próbuje się podporządkować polityce, to ekspresja i wolność twórców są ograniczone, przycięte wyłącznie do czyichś wymagań i wizji. A to ze sztuką już niewiele ma wspólnego – przekonuje redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński. „Działalność artystyczna to domena wolności” – dodaje.

Polscy twórcy mają różne paszporty – nie tylko Paszporty POLITYKI. Czasem funkcjonują bardziej za granicą niż w kraju. Z rożnych powodów: ze względu na klimat polityczny, ze względu na brak wsparcia i przestrzeni wolności do pracy. Paszporty POLITYKI to uznanie dla twórców, którzy – tworząc w Polsce czy poza nią – znajdują swoje środki wyrazu, poszerzają horyzonty własne i horyzonty swoich odbiorców, mówią nam o rzeczach istotnych. Z rozmachem i bez. W tym roku rodzina Paszportów znacząco się rozrosła – po raz pierwszy wręczyliśmy wyróżnienie w kategorii Kultura cyfrowa. Od tej pory Paszporty będziemy więc przyznawać w aż siedmiu kategoriach.

Gala rozdania tych prestiżowych nagród odbyła się 10 stycznia w Teatrze Wielkim.

A tak rok w kulturze i tegoroczną, 24. edycję Paszportów podsumowuje redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński: