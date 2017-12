Film. Nominowany: Paweł Maślona

Reżyser i scenarzysta (ur. 1983 r.). Ukończył politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Wcześniej dał się poznać jako aktywny uczestnik amatorskiego klubu filmowego Groteska w rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu. Doświadczenie filmowe zdobywał na planie „Chrztu” Marcina Wrony, gdzie był asystentem reżysera. Później został także współscenarzystą „Demona”. Jego praca dyplomowa „Magma”, o sfrustrowanym sprzedawcy mebli, zdobyła główną nagrodę na Palm Springs ShortFest oraz główną nagrodę w Konkursie Młodego Kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Inna szkolna etiuda Maślony „Zaćmienie”, o trudnej relacji między młodym mężczyzną a niedołężnym ojcem, otrzymała wyróżnienie za reżyserię na Shanghai International Film Festival, a „Tylko dla Obłąkanych” wygrała The Young Talent Award at The International Festival of Film Schools in Munich.

Maślona kręci filmy, by – jak twierdzi – ci, co je oglądają, mogli poczuć się mniej samotni. Atak paniki, brawurowa opowieść o ludziach niewytrzymujących ciśnienia rzeczywistości, to jego pełnometrażowy debiut reżyserski. Został uhonorowany m.in. za drugoplanową rolę kobiecą Magdaleny Popławskiej w Gdyni oraz nagrodą SFP za najlepszy debiut. „Film jest popisem reżyserskiej wirtuozerii, debiutant doskonale panuje nad aktorami, montażem, skomplikowaną strukturą narracyjną. W »Ataku paniki« otrzymujemy oryginalną propozycję absurdalnej, inteligentnej, czarnej komedii (gatunek w zasadzie nieobecny w najnowszym polskim kinie), celnie diagnozującej traumy i lęki naszego mieszczaństwa” – uzasadniał nominację do Paszportu Jakub Majmurek. Zdaniem innego nominującego krytyka Łukasza Maciejewskiego sprawnością zawodową (a także inteligencją i błyskotliwością) Maślona „upokarza wręcz starszych kolegów”.

***

Oni nominowali:

Barbara Hollender („Rzeczpospolita”), Bożena Janicka („KINO”), Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński), Łukasz Maciejewski (Onet, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwersytet SWPS), Jakub Majmurek („Krytyka Polityczna”), Anita Piotrowska („Tygodnik Powszechny”), Małgorzata Sadowska (Festiwal Nowe Horyzonty, blog „Widzi mi się” w Canal+), Tadeusz Sobolewski („Gazeta Wyborcza”), Jakub Socha (Dwutygodnik.com), Grażyna Torbicka (TVN).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Dorota Kobiela (reżyserka), Norman Leto (reżyser), Piotr i Michał Sobocińscy (operatorzy), Małgorzata Szyłak (operatorka), Justyna Wasilewska (aktorka), Anna Zamecka (dokumentalistka).