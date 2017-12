Literatura. Nominowany: Paweł Sołtys

Po raz pierwszy w historii Paszportów laureat z jednej dziedziny jest ponownie nominowany w innej: Pablopavo (ur. w 1978 r.), wokalista, instrumentalista, autor tekstów, otrzymał Paszport w kategorii Muzyka popularna w 2015 r., ale już wtedy zgłoszono go za teksty do nagrody w kategorii Literatura. Teraz, po ukazaniu się jego zbioru opowiadań Mikrotyki (Wydawnictwo Czarne), otrzymał nominację nie jako Pablopavo, ale Paweł Sołtys. Karierę muzyczną zaczął w zespole Saduba, w 2002 r. był współzałożycielem tria Zjednoczenie Sound System, specjalizującego się w muzyce jamajskiej, a od 2003 r. jest wokalistą warszawskiego zespołu reggae Vavamuffin. Już na pierwszej płycie firmowanej pseudonimem Pablopavo (z grupą Ludziki) „Telehon”, wydanej w 2009 r., zwracały uwagę literackie, znakomite teksty. I tak było w kolejnych albumach. Opowiadania zebrane w „Mikrotykach” powstawały przez wiele lat, ale dopiero teraz Paweł Sołtys zdecydował się wydać je w książce. Okazało się, że pisze od razu własnym, dojrzałym językiem, nie idzie niczyim śladem, a jego opowiadania są kunsztowne literacko i trafiają również do czytelników, którzy zupełnie nie znali jego twórczości muzycznej. Są bowiem czymś innym, choć niektóre z nich autor mógłby zaśpiewać. Pojawia się w nich warszawski Grochów, który „ściska za wątrobę”, i żal za miastem, które dziś niestety zarasta apartamentowcami. Piotr Bratkowski nominował Sołtysa „za współczesną »Smugę cienia« i niezwykle udane przeniesienie doświadczeń songwritera do prozy artystycznej”. W tych opowiadaniach co i raz czas ulega zawieszeniu – przeszłość wchodzi niespodziewanie w teraźniejszość. O tym również opowiada ta książka, o współistnieniu wszystkich historii na przekór czasowi. „Jestem ojcem moich zmarłych” – czytamy w ostatnim opowiadaniu, a wszystkich bohaterów tej książki, rozmaitych rozbitków życiowych, ogarnia współczujące spojrzenie narratora. Michał Nogaś: „W »Mikrotykach«, jak w swoich znakomitych piosenkach, Sołtys czułość łączy z tym, co szorstkie. Jest w tym szczery i autentyczny do bólu”.

***

Oni nominowali:

Piotr Bratkowski („Newsweek”), Paweł Dunin-Wąsowicz („Lampa”), Grzegorz Jankowicz („Tygodnik Powszechny”), Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski), Piotr Kofta („Dziennik Gazeta Prawna”), Zofia Król (Dwutygodnik.com), Juliusz Kurkiewicz („Gazeta Wyborcza”, „Magazyn Książki”), Filip Łobodziński („Xięgarnia” w TVN24), Michał Nogaś („Gazeta Wyborcza”, Wyborcza.pl), Wojciech Szot i Olga Wróbel (blog „Kurzojady”).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kacper Bartczak, Joanna Bednarek, Grzegorz Bogdał, Andrzej Dybczak, Weronika Gogola, Wioletta Grzegorzewska, Rafał Księżyk, Aleksandra Lipczak, Renata Lis, Andrzej Muszyński, Michał Olszewski, Maciej Płaza, Krzysztof Piskorski, Adam Robiński, Rozdzielczość Chleba, Klementyna Suchanow, Jacek Świdziński, Urszula Zajączkowska, Jakub Żulczyk.