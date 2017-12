Literatura. Nominowana: Anna Cieplak

Urodziła się w 1988 r. w Dąbrowie Górniczej. Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim, ale pracuje jako animatorka kultury w Cieszynie, gdzie mieszka od ośmiu lat. W 2009 r. zaczęła tu studiować animację społeczno-kulturalną. W tym samym czasie w budynku dawnego przejścia granicznego powstała Świetlica Krytyki Politycznej, do której dołączyła. Miejscowa młodzież i dzieci mogły tu uczestniczyć w warsztatach artystycznych, ale i skorzystać z korepetycji. Od zeszłego roku, po przeprowadzce, zespół pracuje w Cieszyńskiej Wenecji. Z doświadczeń pracy z młodzieżą, przede wszystkim z gimnazjalistami, wyrosła pierwsza powieść Cieplak „Ma być czysto” (Wyd. Krytyka Polityczna 2016 r.), za którą autorka otrzymała w tym roku Nagrodę Conrada i Literacką Nagrodę im. Witolda Gombrowicza. Jej książka opowiada nie tyle o „gimbazie”, ile o rodzinie i o nierównościach społecznych. W tym roku ukazała się jej druga powieść Lata powyżej zera (Wydawnictwo Znak Literanova) – o dorastaniu na śląskim osiedlu na początku lat dwutysięcznych. Cieplak przywołuje tradycje powieści pozytywistycznej w najlepszym wydaniu, a prowincja, którą opisuje, jest miejscem, dokąd warto wracać, by je zmieniać. W „Latach powyżej zera” muzyka i artefakty typu Gadu-Gadu, kasety, płyty CD są haczykami, które przywołują wspomnienia. Nie chodzi jednak o nostalgiczne odtwarzanie przeszłości, tylko o stworzenie tła i klimatu. Cieplak pozwala też spojrzeć na wiek dorastania z obu perspektyw – nie tylko bohaterki, ale i jej rodziców. Ten portret dojrzewania jest dość krytyczny. Powstała powieść pokoleniowa, która jednocześnie wykracza poza podziały pokoleniowe. „Pisarstwo Anny Cieplak to jedno z najciekawszych zjawisk na literackiej mapie kraju – piszą autorzy bloga „Kurzojady”. – Dziewczyńskie, pokoleniowe, przygodowe przy jednoczesnym zaangażowaniu społecznym i sporej wrażliwości”.

***

Oni nominowali:

Piotr Bratkowski („Newsweek”), Paweł Dunin-Wąsowicz („Lampa”), Grzegorz Jankowicz („Tygodnik Powszechny”), Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski), Piotr Kofta („Dziennik Gazeta Prawna”), Zofia Król (Dwutygodnik.com), Juliusz Kurkiewicz („Gazeta Wyborcza”, „Magazyn Książki”), Filip Łobodziński („Xięgarnia” w TVN24), Michał Nogaś („Gazeta Wyborcza”, Wyborcza.pl), Wojciech Szot i Olga Wróbel (blog „Kurzojady”).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Kacper Bartczak, Joanna Bednarek, Grzegorz Bogdał, Andrzej Dybczak, Weronika Gogola, Wioletta Grzegorzewska, Rafał Księżyk, Aleksandra Lipczak, Renata Lis, Andrzej Muszyński, Michał Olszewski, Maciej Płaza, Krzysztof Piskorski, Adam Robiński, Rozdzielczość Chleba, Klementyna Suchanow, Jacek Świdziński, Urszula Zajączkowska, Jakub Żulczyk.