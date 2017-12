Teatr. Nominowani: Maciej Łubieński, Michał Walczak

Michał Walczak (ur. w 1979 r. w Sanoku) i Maciej Łubieński (ur. w 1971 r. w Warszawie), uznany dramatopisarz i reżyser teatralny oraz historyk i dziennikarz, twórcy jednego z największych współczesnych fenomenów z pogranicza rozrywki i sztuki – Pożaru w Burdelu. „»Pożar w Burdelu« to nie tylko nowa jakość w rozrywce, teatrze, ale przede wszystkim wentyl dla rzeczywistości – to na ich spektaklach lęk przed wojną, śmiercią i zmianami na świecie możemy rozładować śmiechem. Rzeczywistości to nie zmieni, ale z pewnością pomoże się z nią mierzyć” – pisała Izabela Szymańska w nominacji. Michał Walczak definiował „Burdel” jako „jarmarczną bandę kuglarzy wyrażającą tęsknotę za hałasem, karnawałem i radością życia w znerwicowanej metropolii”. Grający Burdeltatę Andrzej Konopka sytuuje zespół „między teatrem wspólnoty Jerzego Grotowskiego a teatrem komercji Michała Żebrowskiego”. Grają w teatrach, muzeach, klubach, w tym własnym – Drugiej Stronie Wisły na Pradze, zawsze dla tłumów widzów. Na kolejne odcinki, w sumie prawie 40, składają się piosenki i skecze na gorące, aktualne tematy. Aktorzy Pożaru stali się już gwiazdami, w kolejnych odsłonach widzowie śledzą dalsze losy granych przez nich postaci, m.in. prezydent Warszawy HGW (Agnieszka Przepiórska), Pauli z osiedla Wilanów (Monika Babula), zbuntowanej Etno (Karolina Czarnecka), duszpasterza hipsterów księdza Marka (Konopka) czy uczącego widzów rozluźniania pośladków psychoterapeuty Warszawy doktora Janusza Faka (Oskar Hamerski). Piosenki stają się hitami, jak „Ania z Polski”, w której wrażliwa aktorka z Radomia, zakochana w Ryanie Goslingu, chce mu pokazać Warszawę: „Plan B i Łazienki/Przekąski Zakąski, metro i Powązki/Instytut Teatralny i Dworzec Centralny/a na koniec zwiedzania Muzeum Powstania”. „Za stworzenie unikalnego, krytycznego i przenikliwie dowcipnego języka opisu dzisiejszej Polski oraz odbudowanie wspólnoty między sceną a widownią” – pisał w nominacji dla twórców Jacek Wakar.

***

Oni nominowali:

Michał Centkowski („Newsweek”), Łukasz Drewniak (Teatralny.pl), Monika Kwaśniewska-Mikuła („Didaskalia”), Witold Mrozek („Gazeta Wyborcza”), Jacek Sieradzki („Dialog”), Przemysław Skrzydelski („Sieci Prawdy”), Paweł Soszyński (Dwutygodnik.com), Izabela Szymańska („Gazeta Wyborcza”, blog „Let’s Dance”), Mike Urbaniak („Wysokie Obcasy”, Gazeta.pl), Jacek Wakar (Polskie Radio Dwójka, Onet.pl).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Bartosz Bielenia (aktor), Agata Duda-Gracz (reżyserka), Magda Fertacz (dramatopisarka), Monika Frajczyk (aktorka), Dorota Ignatjew (dyrektorka Teatru im. Osterwy w Lublinie), Anna Karasińska (reżyserka), Marta Keil i Grzegorz Reske (kuratorzy Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie), Dominika Knapik (choreografka i tancerka), Komuna Warszawa, Joanna Krakowska (historyczka teatru), Agata Kucińska (aktorka), Jaśmina Polak (aktorka), Justyna Sobczyk (reżyserka, twórczyni Teatru 21), Grzegorz Wiśniewski (reżyser), Julia Wyszyńska (aktorka).