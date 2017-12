Muzyka poważna. Nominowany: Piotr Sałajczyk

Pianista, urodzony w 1982 r. w Warszawie. Absolwent, obecnie adiunkt Akademii Muzycznej w Katowicach; studia uzupełniał w Mozarteum w Salzburgu, gdzie do dziś jest pianistą Letniej Akademii. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Występuje jako solista i kameralista, współpracuje m.in. z Apollon Musagète Quartett, Piotrem Pławnerem, Agatą Zubel, Kwartetem Śląskim. Dokonał wielu prawykonań muzyki najnowszej. Występował m.in. z Filharmonią Narodową, NOSPR, Sinfonią Iuventus, AUKSO, Sinfoniettą Cracovia, na festiwalach w kraju i za granicą: Warszawskiej Jesieni, Beijing Modern Music Festival w Chinach, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Budapeszteńskiej Wiośnie, Sommets Musicaux de Gstaad, Musique et Neige w Les Diablerets, festiwalu Kwartet Śląski i jego goście, Festiwalu Prawykonań NOSPR, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Aksamitnej Kurtynie we Lwowie, Intersonanzen w Poczdamie, Unerhörte Musik w Berlinie. Laureat m.in. I nagrody na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni (1999 r.), nagrody dla najlepszego pianisty akompaniatora na V Konkursie Muzyki XX i XXI w. w Radziejowicach i Warszawie (2002 r.), III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym Contessa Tina Orsi Anguissola Scotti w Pianello Val Tidone (2010 r.). Jego debiutancka płyta z ostatnimi sonatami Ludwiga van Beethovena i Franza Schuberta (DUX, 2011 r.) otrzymała tytuł „Maestro” francuskiego miesięcznika „Pianiste”. Nagrywał też dla wytwórni CD Accord i Naxos oraz dla Programu 2 Polskiego Radia, belgijskiej rozgłośni Musiq3, Deutschlandradio oraz HR2. Niezwykłym wydarzeniem fonograficznym jest wydany w tym roku przez DUX album z pierwszym w historii nagraniem kompletu utworów fortepianowych Juliusza Zarębskiego, ulubionego ucznia Liszta. Jakub Puchalski nominuje pianistę „za wrażliwość i inteligencję, z którymi podchodzi do zapominanego na naszych estradach repertuaru”.

Oni nominowali:

Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”, „Beethoven Magazine”), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Dwójka), Dorota Kozińska (publicystka niezależna), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”), Monika Pasiecznik („Odra”), Jakub Puchalski (publicysta niezależny), Adam Rozlach (Polskie Radio Jedynka), Adam Suprynowicz (Polskie Radio Dwójka), Marlena Wieczorek (Meakultura.pl), Kinga A. Wojciechowska („Presto”).

Ponadto zgłoszeni zostali:

Barbara Borowicz (klarnecistka), Rafał Kłoczko (dyrygent), Krystian Adam Krzeszowiak (tenor), Rafał Łuc (akordeonista), Szymon Nehring (pianista), Ewelina Nowicka (skrzypaczka, kompozytorka), Aleksandra Opała-Wójcik (mezzosopran), Tomasz J. Opałka (kompozytor), Martyna Pastuszka (skrzypaczka barokowa), Sebastian Perłowski (dyrygent), Kacper Szelążek (kontratenor), Janusz Wawrowski (skrzypek), zespoły: Erlendis Quartet, gen~.rate, Kompopolex, Spółdzielnia Muzyczna.