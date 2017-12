Muzyka popularna. Nominowany: Marek Pędziwiatr

Ten pianista, wokalista, raper i producent, a także didżej, urodzony w 1987 r., pochodzący ze Świnoujścia absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, był bohaterem roku dla publiczności kilku różnych gatunków. Z założonym we Wrocławiu septetem Electro-Acoustic Beat Sessions nagrał i wydał album „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)” (Astigmatic Records) zawierający brawurowe, zdecydowanie wychodzące poza konwencję – choćby za sprawą rapowanych partii Pędziwiatra – wersje mniej znanych kompozycji Komedy. W recenzji zamieszczonej w POLITYCE uznaliśmy te interpretacje za najlepsze, co spotkało repertuar polskiego kompozytora od czasu „Litanii” Tomasza Stańki. Co więcej, album doceniło również polskie środowisko jazzowe. Grupa EABS – zauważana wcześniej w kręgach hip-hopu i nowych brzmień – trafiła na okładkę „Jazz Forum”. A sam zespół – na jubileuszową trasę koncertową „Giganci polskiego jazzu”.

Pędziwiatr wyrósł ze środowiska hiphopowego, ale udowodnił, że potrafi tłumaczyć języki gatunków muzycznych w sposób jasny, wszechstronny i zajmujący dla każdej grupy słuchaczy. Pod szyldem Night Marks Electric Trio – wspólnie z Adamem Kabacińskim i didżejem Piotrem „Spisek Jednego” Skorupskim – prowadzi działalność producencką. Byli współautorami dobrze przyjmowanej tegorocznej płyty Pauliny Przybysz (nagrywają zresztą z obiema siostrami z Sistars pod szyldem Archeo). Wydali – również w tym roku – pierwszy album jako Night Marks „Experience” (U Know Me Records). Sam Pędziwiatr współpracował z wieloma innymi artystami, m.in. Michałem Urbaniakiem – gra na instrumentach klawiszowych w najnowszej inkarnacji legendarnego już projektu Urbanator, na co zwrócił uwagę nominujący tego muzyka Hirek Wrona. Zgłaszający jego nazwisko Tomasz Doksa napisał, że „wyrasta na jednego z najciekawszych muzyków i producentów młodego pokolenia”. Siłą naszego nominowanego wydaje się umiejętność pracy zespołowej, zarazem jednak potwierdził, że dla prężnego, młodego środowiska muzycznego rozdartego pomiędzy sceną klubową, hip-hopem i jazzem jest kluczową postacią.

***

Oni nominowali:

Jacek Cieślak („Rzeczpospolita”), Tomasz Doksa (Red Bull Muzyka, „Gazeta Magnetofonowa”), Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński (Polskie Radio Dwójka, typują wspólnie), Małgorzata Halber („Noise Magazine”, „Na ripicie”), Rafał Księżyk („Playboy”), Jacek Skolimowski („Newsweek”), Jędrzej Słodkowski („Gazeta Wyborcza”), Jarek Szubrycht („Gazeta Magnetofonowa”), Agnieszka Szydłowska (Polskie Radio Trójka), Hirek Wrona (TVP, Polskie Radio Trójka).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

