Sztuki wizualne. Nominowana: Ewa Axelrad

Autorka rzeźb, fotografii, instalacji i obiektów, tworzy także prace wideo. 33-letnia artystka jest absolwentką poznańskiej ASP oraz Royal College of Art w Londynie. W stolicy Wielkiej Brytanii mieszka dziś na stałe. Najbardziej charakterystyczną cechą jej prac jest napięcie, a nawet poznawczy dyskomfort budowany pomiędzy wysmakowaną estetycznie, staranną formą a wyrazistą, niekiedy mocną treścią. Krytycy mówią tu o „zderzeniu estetyki z etyką”. W swej sztuce Axelrad wykorzystuje różne materiały, często zakłócające percepcję widza niejednoznacznymi kształtami lub nieoczywistymi parametrami, takimi jak ciężar, faktura czy gęstość. Nominujący artystkę krytycy są dość zgodni w ocenie najważniejszych walorów tej sztuki. „Artystka nadaje wymiar konceptualny swojej twórczości, odnosząc się bezpośrednio do uniwersalnych problemów naszej rzeczywistości” – uzasadniał wybór Paweł Łubowski. „Praktyki nadzoru i ucisku, społeczne napięcia i regulacje – to wszystko da się odczytać z jej prac. Głos na nowe czasy, mądrze i twórczo przypominający, że sztuka może być krytyczna i zaangażowana” – dodaje Anna Theiss. „To twórczość precyzyjna i skondensowana nie tylko pod względem formalnym, ale i semantycznym. Konsekwentnie oscyluje wokół mechanizmów społecznej kontroli, segregacji, dyscyplinowania i uniformizacji jednostek oraz powiązanych z nimi zbiorowych emocji – fascynacji przemocą i estetyzacji siły – zauważa Iwo Zmyślony. Ewa Axelrad jest finalistką tegorocznej edycji konkursu Spojrzenia. W 2017 r. jej prace z cyklu „Sztama” prezentowane były na wystawach we Wrocławiu i w Londynie, zdobywając uznanie krytyki.

Oni nominowali:

Jakub Banasiak („Magazyn Szum”), Bogusław Deptuła (krytyk niezależny), Paweł Łubowski („Artluk”), Sonia Milewska (Polski Portal Kultury O.pl), Joanna Ruszczyk („Newsweek”), Karol Sienkiewicz („Gazeta Wyborcza”), Karolina Staszak („Arteon”), Agnieszka Sural (Culture.pl), Anna Theiss (krytyk niezależny), Iwo Zmyślony (krytyk niezależny).

Ponadto zgłoszeni zostali:

Jan Ankiersztajn, Dorota Buczkowska, Grzegorz Gwiazda, Bartosz Kokosiński, Adrian Kolerski, Piotr Kopik, Diana Lelonek, Honorata Martin, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Witold Orski, Joanna Pawlik, Liliana Piskorska, Agnieszka Polska, grupa Potencja, Katarzyna Przezwańska, Łukasz Rayski, Michał Szlaga, Jan Szczepan Szczepkowski, Aleksandra Waliszewska.