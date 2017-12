Sztuki wizualne. Nominowany: Łukasz Surowiec

Urodzony w 1985 r., studiował na uczelniach artystycznych Krakowa, Poznania i Berlina. Artysta multimedialny, rzeźbiarz, autor performance’ów i filmów, twórca akcji w przestrzeni publicznej. Uczestnik ponad 50 wystaw zbiorowych oraz kilkunastu indywidualnych. Mocno angażujący się swymi działaniami w problematykę społeczną, koncentrujący się przy tym na grupach wykluczanych z neoliberalnego społeczeństwa oraz na walce z bezdusznym, opresyjnym aparatem władzy. Nakręcił cykl filmów „Szczęśliwego Nowego Roku”, które nie tylko dokumentowały codzienne życie bezdomnych, ale też stanowiły zapis podejmowanych przez nich prób wyrwania się z bezdomności. W kontrowersyjnym projekcie „Skup łez” płacił ludziom za wypłakane przez nich łzy. W głośnym projekcie „Berlin-Birkenau” przesadził 320 brzóz z rejonu obozu w Oświęcimiu do przestrzeni publicznej Berlina: parków, terenów szkół i miejsc pamięci historycznej. Nominujący do Paszportów POLITYKI Iwo Zmyślony nazywa go „kaskaderem polskiej sztuki krytycznej” i pisze: „Jego prace nie muszą się podobać. Nawet nie powinny. Nikogo nie mogą jednak zostawić obojętnym”. W ramach konkursu Spojrzenia 2017 zaprezentował przewrotną kolekcję ubrań i rekwizytów (kije bejsbolowe, ładnie opakowane kostki brukowe, butelki do koktajli Mołotowa) inspirowaną antyfaszystowską taktyką bojową, ale też obudował ją prowokacyjnym systemem powystawowej dystrybucji, polegającym na wymianie ich za świadectwa zaangażowania w protesty antysystemowe, antyfaszystowskie i kontestujące jakieś formy władzy. „Projekt Surowca jest formą wyróżnienia coraz mocniej piętnowanych ruchów społecznych, jednocześnie odważną propozycją, która ma szansę na kontynuację” – zauważa nominująca go Sonia Milewska. Z kolei Joanna Ruszczyk dodaje, że artysta w ten sposób „wspierał różne formy oporu wobec wszelkiej opresji, jednocześnie krytykując samą formułę wystawy sponsorowanej przez światowy bank”.

***

Oni nominowali:

Jakub Banasiak („Magazyn Szum”), Bogusław Deptuła (krytyk niezależny), Paweł Łubowski („Artluk”), Sonia Milewska (Polski Portal Kultury O.pl), Joanna Ruszczyk („Newsweek”), Karol Sienkiewicz („Gazeta Wyborcza”), Karolina Staszak („Arteon”), Agnieszka Sural (Culture.pl), Anna Theiss (krytyk niezależny), Iwo Zmyślony (krytyk niezależny).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Jan Ankiersztajn, Dorota Buczkowska, Grzegorz Gwiazda, Bartosz Kokosiński, Adrian Kolerski, Piotr Kopik, Diana Lelonek, Honorata Martin, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Witold Orski, Joanna Pawlik, Liliana Piskorska, Agnieszka Polska, grupa Potencja, Katarzyna Przezwańska, Łukasz Rayski, Michał Szlaga, Jan Szczepan Szczepkowski, Aleksandra Waliszewska.