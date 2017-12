Jubileusz Paszportów POLITYKI: Kup bilet na galę!

Już wkrótce będziemy świętować 25-lecie Paszportów POLITYKI. Ćwierć wieku jednej z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce to już na tyle długo, że jest na co spoglądać wstecz. Ale, co ciekawe, także wielu nominowanych w tym roku twórców bawi się lub mierzy z powracającą przeszłością.

Doroczne nagrody kulturalne POLITYKI wręczymy 9 stycznia już po raz 25. Gala odbędzie się w Teatrze Wielkim w Warszawie i będzie transmitowana w telewizji TVN.

Dostępna jest limitowana pula biletów na galę paszportową, bo chcemy razem z Wami świętować nasz godny jubileusz. Zapraszamy! Szczegóły: www.teatrwielki.pl.