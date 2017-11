Recenzja spektaklu: „Sąd Ostateczny”, reż. Paweł Szkotak

Trzecia, ostatnia część cyklu Opera Gedanensis – dzieł zamówionych przez Operę Bałtycką, a właściwie Gdańsk. Pierwsza była „Madame Curie” związanej z tym miastem Elżbiety Sikory, druga to „Olimpia z Gdańska” Zygmunta Krauzego o Stanisławie Przybyszewskiej. „Sąd Ostateczny”, jak łatwo się domyślić, dotyczy genialnego tryptyku mistrza z Brugii, który możemy podziwiać w gdańskim Muzeum Narodowym. Nie jest jednak łatwo napisać operę, a nawet libretto, o obrazie. Mamy tu więc próbę połączenia wszystkiego, co dało się z tematu wycisnąć: legend i fantazji na temat historii powstania tryptyku i samego Memlinga (akt I) z burzliwą historią, jaką przeszedł „Sąd Ostateczny”: miał trafić do Włoch, trafił (dzięki piratom) do Gdańska, stamtąd porwano go do Paryża, Berlina, znów do Gdańska, do Turyngii, Leningradu i w końcu z powrotem do Gdańska.

Krzysztof Knittel, Sąd Ostateczny, reż. Paweł Szkotak, Opera Bałtycka