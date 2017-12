Recenzja spektaklu: „Immanuel Kant”, reż. Jerzy Lach

Dzieło to miało już nieoficjalne, zamknięte prawykonanie w grudniu 2015 r. w Basenie Artystycznym, firmowane przez Warszawską Operę Kameralną, która – w osobie ówczesnego dyrektora Jerzego Lacha – ją zamówiła. Od tej pory dyrekcja się zmieniła, a „Kant” wylądował w Operze Wrocławskiej. Nie jest to może dzieło wielkie, ale niesie wiele gorzkiego humoru, jak sztuka Thomasa Bernharda, która jest jego podstawą. Treść jest dość surrealistyczna, filozof – przeniesiony o ponad wiek w przyszłość, ożeniony i obdarzony cudowną papugą, która zapamiętuje jego słowa – płynie statkiem (w rzeczywistości nigdzie nie podróżował) do Ameryki, by otrzymać doktorat honoris causa Uniwersytetu Cambridge, a przy okazji wyleczyć zaćmę.

Leszek Możdżer, Immanuel Kant, reż. Jerzy Lach, Opera Wrocławska