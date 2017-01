Recenzja wystawy „Jan Kucz. Antoni Janusz Pastwa”

Tytułowe dłuta należą do dwóch zasłużonych profesorów stołecznej uczelni, ale chodzi nie tyle o artystyczną rywalizację, co raczej o zdublowany pokaz twórczego potencjału. Wystawa doskonale wpisuje się w nazwę miejsca, w którym jest pokazywana. Nie ma tu zatem miejsca na artystyczne eksperymenty, konceptualne szaleństwa, progresywne wizje. Jest natomiast perfekcyjny warsztat, doskonałe wyczucie materii i przestrzeni oraz twórcze przeobrażenie otaczającego świata – na tyle duże, by poruszało wyobraźnię, i na tyle oszczędne, by nie trzeba było rozpaczliwie poszukiwać w oglądanych dziełach desygnatów rzeczywistości. Jan Kucz, publicznie znany głównie z pomników papieża Jana Pawła II, tu prezentowany jest rzeźbą zdecydowanie bardziej kameralną, nieco metafizyczną, będącą próbą namysłu nad istotą świata.

Jan Kucz. Antoni Janusz Pastwa, Galeria Salon Akademii, Warszawa, wystawa czynna do 8 lutego