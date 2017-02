Recenzja wystawy „Halina i Frankenstein”

Pod intrygującym tytułem kryje się kilka najnowszych projektów laureatki Paszportu POLITYKI sprzed trzech lat. Artystka wytrwale eksploruje możliwości, jakie daje fotografia, inspirowana w równym stopniu możliwościami, co ograniczeniami tego medium. I nawet jeśli wkracza na inne terytoria (np. rzeźby, jak w projekcie „Selfie”), to zawsze w ostatecznym rozrachunku chodzi o zdjęcia. Nie zmienia się także „ideologiczne pole” zainteresowań Grzeszykowskiej. Korzystając zazwyczaj z własnego wizerunku i różnych możliwości autokreacji, bada problemy związane z tożsamością płciową i seksualnością oraz z różnymi kontekstami obrazu kobiety we współczesnej kulturze. A jednak o znużeniu mowy być nie może, bo każdy kolejny projekt artystyczny niesie ze sobą świeży, niekiedy zaskakujący, koncept lub rozwiązania formalne.

Aneta Grzeszykowska, Halina i Frankenstein, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, wystawa czynna do 19 marca