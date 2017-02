Recenzja wystawy „Notatki z przestrzeni”

Miejsce we wdzięcznej pamięci narodu zdobył sobie rzeźbą Małego Powstańca, będącą jedną z atrakcji stołecznej Starówki. Ale oczywiście nie z tego powodu zdecydowano się na dużą retrospektywną wystawę. Dorobek Jarnuszkiewicza jest bowiem ogromny, jak przystało na długie życie w burzliwych czasach (1919–2005), i ciekawy, bo stanowi doskonałą ilustrację opowieści o twórczej ewolucji, artystycznych poszukiwaniach i eksperymentach, estetycznych przemianach. Do tego stopnia, że zwiedzając wystawę, można odnieść wrażenie, że to ekspozycja zbiorowa, pokazująca dzieła kilku artystów.

Jerzy Jarnuszkiewicz. Notatki z przestrzeni, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa, do 17 kwietnia