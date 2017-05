Recenzja wystawy: „Muzeum Warszawy”

Po paru latach remontowej przerwy ponownie otwiera się to chyba najciekawiej położone (11 połączonych ze sobą kamienic w Rynku Starego Miasta) stołeczne muzeum. Modernizacja siedziby stała się także okazją do przygotowania całkiem nowej ekspozycji. I tu zwiedzających czeka naprawdę spora niespodzianka. Warszawscy muzealnicy postanowili bowiem pójść pod prąd obecnych mód i wyszykowali wystawę, w której daremnie wypatrywać jakichkolwiek – tak popularnych dziś – multimediów, scenograficznych aranżacji, animacji komputerowych. Zdecydowano się na klasyczne eksponaty, tradycyjnie i elegancko poumieszczane w wiszących lub stojących gablotach. Skoro jednak ma się w posiadaniu ponad 300 tys. muzealiów, to nie trzeba się wspierać teatralnymi by-passami.

Ekspozycja stała, Muzeum Warszawy, bezterminowo