Recenzja wystawy: „Modernizm udomowiony. Współczesna architektura chińska”

To, co buduje się obecnie w Państwie Środka, kojarzy nam się dość jednoznacznie i raczej mało pozytywnie. Z megamiastami złożonymi z megaosiedli, na których stoją bliźniaczo do siebie podobne gigantyczne wieżowce. Tymczasem kuratorzy wystawy postanowili nas zaskoczyć i pokazać, że tamtejsza architektura miewa także ludzkie („udomowione”) oblicze. A nawet więcej – że owo oblicze potrafi zaskakiwać projektami oryginalnymi, wysmakowanymi, wybitnymi. Cóż, w kraju liczącym sobie 1,5 mld mieszkańców znaleźć można wszystko i udowodnić każdą tezę. Faktem jest, że bogaci inwestorzy coraz częściej korzystają tam z usług czołowych biur architektonicznych świata, by przypomnieć choćby słynny stadion olimpijski Szwajcarów Herzog&de Meuron. Ale rdzenni Chińczycy też już potrafią!

Modernizm udomowiony. Współczesna architektura chińska, Manggha, Kraków, wystawa czynna do 7 stycznia 2018 r.