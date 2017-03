Kim był jedyny mężczyzna, który nie zasalutował „Sieg Heil!”?

Hasło „Sieg Heil!” (pol. Niech żyje zwycięstwo!), slogan propagandowy III Rzeszy, skandowano podczas przemówień Adolfa Hitlera do narodu. Był używany też jako pozdrowienie – alternatywnie do „Heil Hitler”.

Razem z wymownym gestem, który dzisiaj znamy wszyscy – wyprostowaną prawą ręką zwróconą ku górze – miał charakter obowiązkowy. Uczyły się go dzieci w przedszkolu, na ulicach niemieckich miast wisiały tabliczki z przypomnieniem o jego używaniu.

Bohater zdjęcia, August Landmesser, również był zobligowany do wykonania tego gestu w czasie uroczystości wodowania okrętu SSS Horst Wessel. Miało to miejsce 13 czerwca 1936 roku w Hamburgu.

Landmesser należał do Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), która w latach 1933–1945 sprawowała niepodzielną władzę w Niemczech.

Odmówiono mu zawarcia małżeństwa z narzeczoną Irmą Eckler ze względu na jej żydowskie pochodzenie. Ustawy norymberskie zakładały bowiem „ochronę krwi niemieckiej”. Między innymi z tego powodu w 1937 roku Landmesser próbował wywieźć rodzinę z nazistowskich Niemiec do Danii. Zatrzymano ich jednak na granicy, a Landmesser został na postawie ustaw norymberskich oskarżony o „hańbienie rasy”.

W 1938 roku ponownie go aresztowano i skazano na trzy lata obozu koncentracyjnego. Wtedy po raz ostatni zobaczył swoją ukochaną. Eckler, będąc wówczas w siódmym miesiącu ciąży, trafiła do więzienia, a po porodzie została wysłana do obozu koncentracyjnego Oranienburg, a potem do obozów Lichtenburg i Ravensbruck. Zginęła w tzw. ośrodku eutanazji Bernburg, gdzie naziści mordowali osoby uznane przez reżim za „niewartościowe”.

W 1944 roku Landmesser został wcielony do batalionu karnego. Zaginął w czasie walk w Chorwacji. Dopiero po wojnie oficjalnie uznano go za zmarłego.



Dzieci pary przeżyły wojnę w sierocińcu. Potem udało im się odzyskać kontakt. Młodsza z nich opisała dzieje rodziny w książce „Ustawa opiekuńcza 1935–1958: Prześladowanie rodziny za »zhańbienie rasy«”.



Słynne zdjęcie ukazało się w 1991 roku w „Die Zeit”. August Landmesser został na nim zidentyfikowany przez jedną z córek.

