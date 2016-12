Chiński miliarder rusza na podbój Hollywood

Hollywood najpierw musiało posłuchać cierpkich słów. Najbogatszy człowiek w Chinach, 62-letni były wojskowy, pod koniec roku ostro skrytykował amerykański przemysł filmowy za jego obsesyjny stosunek do sequeli i remake’ów. „Te sequele może kiedyś działały, ale chińska widownia stała się wyrafinowana. Jeżeli chcecie brać udział w rozroście naszego rynku filmowego, musicie zacząć opowiadać ciekawe historie” – mówił w Los Angeles podczas organizowanej przez siebie kolacji Wang Jianlin, najważniejszy potentat na rynku nieruchomości, a od kilku lat także właściciel największej liczby ekranów kinowych na świecie.

W nadchodzącym roku dojdzie do próby uwiązania całego amerykańskiego przemysłu filmowego na prywatnej chińskiej smyczy. Wang prawdopodobnie nie zmieni strategii, nadal będzie oferował m.in. dofinansowywanie wysokobudżetowych projektów wszystkim sześciu najpotężniejszym i najstarszym amerykańskim wytwórniom filmowym. A z czasem chciałby nad którąś z nich przejąć kontrolę.

Miliardy Wanga wzbudzają w Hollywood jednocześnie zainteresowanie i obawy. Jego bliskie związki z Komunistyczną Partią Chin (legitymację partyjną może mieć nawet od 1976 r.) powodują, że niektórzy Amerykanie straszą przed łączącą się z chińskim funduszem próbą wywarcia w ten sposób wpływów kulturowych. We wrześniu kilkunastu kongresmenów (pod kierunkiem Johna Culbersona z Teksasu) apelowało w liście do zastępcy prokuratora generalnego Johna Carlina, by rozważył zmiany prawne umożliwiające monitorowanie działań handlowych Wanga, bo mogą mieć „poważne skutki dla amerykańskich mediów”.