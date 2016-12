Czego Polacy słuchali na YouTube w 2016 roku

Po raz drugi z rzędu zespół Sotrendera kończy rok szczegółową analizą polskiej części YouTube’a. Pod uwagę wzięto polskich artystów i polskie kanały na YouTube, a wyniki badania pokazują, że muzyczne gusta Polaków ulegają zmianom znacznie wolniej niż aktualna sytuacja polityczna.

Kolejny raz w naszych – statystycznie rzecz ujmując – słuchawkach i głośnikach dominowały rytmy disco i hip-hopu, nie zabrakło też muzyki pop z tzw. głównego nurtu.

Czego słuchają Polacy?

Są trendy? Jakieś są. W czołowej piętnastce 2016 roku dają się zauważyć np. akcenty monarchistyczne (obecność „Królowej łez” i samozwańczego Króla Albanii) oraz przyrodnicze („Wodospady”, „Kamień z napisem Love” czy „Kocham Cię Robaczku”). Odnotowaliśmy również coraz śmielsze próby wykorzystania nowoczesnych technik marketingowych. Artyści wzięli w swoje ręce sprawę kształtowania rodzimej kultury, zwracając się do słuchacza bezpośrednio – już w tytule wskazując mu wprost, na co powinien zwrócić uwagę, tudzież przekierować swój gust („Lubisz to lubisz” czy „Ona lubi pomarańcze”). Sądząc po popularności tych utworów, jest w tym szaleństwie metoda. Pozostaje pogratulować ich twórcom.

Zdanie wyrobicie sobie sami, jeśli posłuchacie wszystkich piosenek z poniższej listy. Wydatnie pomoże Wam też w doborze playlisty na sylwestrową noc i wskaże, czego powinniście unikać, a czym możecie zachwycić swoich gości. Jest całkiem spora szansa, że znajdą się wśród nich osoby, które przysporzyły tym twórcom wyświetleń na YouTube. Życzymy udanej zabawy!

Miejsce 1. Sylwia Grzeszczak i „Tamta dziewczyna” (liczba wyświetleń w 2016 roku: 55 564 837)

Miejsce 2. Akcent i „Przez Twe oczy zielone” (liczba wyświetleń: 48 259 944)

Miejsce 3. Popek x Matheo i „Wodospady” (liczba wyświetleń: 32 947 621)

Miejsce 4. Natalia Nykiel i „Error” (liczba wyświetleń: 29 294 061)

Miejsce 5. Power Play i „Lubisz to lubisz” (liczba wyświetleń: 26 783 878)

Miejsce 6. LP i „Lost On You” (liczba wyświetleń: 25 246 006)

Miejsce 7. Agnieszka Chylińska i „Królowa łez” (liczba wyświetleń: 24 142 331)

Miejsce 8. Ganja Mafia i „Mój Ziomek” (liczba wyświetleń: 24 044 822)

Miejsce 9. After Party i „Ona lubi pomarańcze” (liczba wyświetleń: 23 754 619)

Miejsce 10. Antek Smykiewicz i „Pomimo burz” (liczba wyświetleń: 18 856 065)

Miejsce 11. Gang Albanii i „Kocham Cię Robaczku” (liczba wyświetleń: 18 715 072)

Miejsce 12. Buka & Rahim feat. Natalia Nykiel i „Obiecuję Ci” (liczba wyświetleń: 16 923 868)

Miejsce 13. KaeN feat. Cheeba, WdoWA i „Zbyt wiele” (liczba wyświetleń: 15 288 559)

Miejsce 14. Enej i „Kamień z napisem LOVE” (liczba wyświetleń: 14 426 950)

Miejsce 15. ZBUKU ft. Śliwa, Sztoss i „Młoda krew” (liczba wyświetleń: 14 349 616)