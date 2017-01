Najbardziej sprzyjające momenty, żeby się oświadczyć

Co prawda odsuwamy w czasie zaślubiny i żenimy się/wychodzimy za mąż coraz później. Ale nie zmienia to faktu, że ludzie nadal decydują się na ślub. Moment oświadczyn konstytuuje związek i przestawia go na inny tor. Odtąd obie strony wiedzą – a przynajmniej tego sobie życzą – że przy sprzyjających okolicznościach spędzą ze sobą dużą część życia.

Oświadczyny to zatem chwila szczególna, wymagająca równie szczególnej oprawy. Tak to przynajmniej widzi popkultura i tak to przedstawiają komedie romantyczne.

Ale w życiu bywa podobnie – znamy historie oświadczyn, do których doszło w rozmaitych miejscach i sytuacjach. Historie oświadczyn przyjętych i odrzuconych, oświadczyn do zapamiętania i do szybkiego zapomnienia. To dla dwojga ludzi wciąż ważna życiowa chwila (choć nie znalazła się w zestawieniu najbardziej stresujących codziennych doświadczeń).

Kiedy najczęściej do owych oświadczyn dochodzi? Sprawdził portal chillisauce.co.uk, ankietując ponad 10 tys. Brytyjczyków. Oto co się okazało:

Statista .

Po pierwsze, wbrew stereotypom oświadczają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni (co w żadnym razie nie powinno zaskakiwać). Po drugie, mężczyźni wyraźnie wolą oświadczyć się w wigilię Bożego Narodzenia niż np. w rocznicę pierwszego spotkania (której być może nie pamiętają). Kobiety najczęściej oświadczają się w walentynki, najrzadziej na przykład w urodziny albo w tzw. Boxing Day (w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii to święto następujące po Bożym Narodzeniu, jeśli 26 grudnia wypada w któryś dzień weekendu).

Jak widać niewielu ma ochotę oświadczać się w gwarze sylwestrowej nocy.

W poświęconym miłości wydaniu Poradnika Psychologicznego POLITYKI Sylwia Kita pisze: „Początkowa faza związku to szczęście, wzajemne zrozumienie i podziw. Raczej on nie mówi jej wtedy, że ceni sobie ciszę i spokój do tego stopnia, że robi się agresywny, jeśli ktoś mu przeszkadza. Albo ona jemu, że lubi flirtować z mężczyznami i nie zrezygnuje z tego, czy mu się to podoba czy nie. Dopiero kiedy upływają kolejne miesiące i lata codziennego życia, kamuflowane lub umniejszane osobiste upodobania wychodzą na światło dzienne. Partnerzy przestają się kontrolować i wracają na wydeptane kiedyś ścieżki”.

I jeśli tak stawiać sprawę, to daty oświadczyn i ślubu przestają odgrywać taką rolę. Choć nadal mają znaczenie symboliczne. Inna rzecz, że powyższy wykres nie uwzględnia, jak często oświadczyny zostały odrzucone. A wtedy cała symbolika daty na nic.

