Studniówkowe czołówki to już prawdziwy hit

Wysoki blondyn w trzyczęściowym garniturze jest spokojny, choć sytuacja wydaje się krytyczna. „Autor tego utworu mówi…” – zaczyna. „Autor nie mówi, bo nie żyje!” – przerywa zniecierpliwiony polonista. „A więc podmiot liryczny… Przepraszam, mogę odebrać telefon? Mama dzwoni”. Może. Wybiega więc z klasy. Analizę „Mieszkańców” Tuwima będzie musiał zaliczyć kiedy indziej. Telefon oznacza, że dziś nie jest już zwykłym uczniem, tylko agentem 07. A na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego poleje się krew.

I leje się: krew chłopaków w studniówkowych garniturach i krew dziewczyn w skórzanych kurtkach, z karabinami maszynowymi. Są pościgi czerwonym tico, masakra w dyskotece, a wszystko po to, by zdobyć niepozorną teczkę z tajemniczą zawartością – dość powiedzieć, że wyciągnięte z niej dokumenty układają się w napis: MATURA. Według takiego scenariusza ze szkołą żegnali się uczniowie III F z Piotrkowa Trybunalskiego. I robią to podobnie jak tysiące maturzystów każdego roku, kontynuując tradycję tworzenia tzw. czołówek studniówkowych.

W poszukiwaniu ich korzeni należałoby się cofnąć do lat 90., magnetowidów w każdym domu i pierwszych łatwo dostępnych prywatnych nagrań wideo. Takich jak pamiątka z ukończenia szkoły średniej w postaci filmu z balu studniówkowego, poprzedzonego zwykle prostą prezentacją klasy.