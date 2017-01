Telewizja Polska stawia na disco polo

„Boooże, Marylka, fałszujesz i mylisz tekst. A co do Zenka… KRÓL!” – głosi jeden z komentarzy pod występem duetu, który na antenie TVP2 można było usłyszeć w sylwestra, na chwilę przed północą. Stary rok w publicznej telewizji – na imprezie w Zakopanem – symbolicznie kończyło wykonanie „Przez twe oczy zielone”, discopolowego szlagieru, który wspólnie z Zenkiem Martyniukiem (grupa Akcent) zaśpiewała Maryla Rodowicz.

Tak jak Michaela Jacksona obwoływano królem popu, tak Martyniuka uznaje się za króla w swoim gatunku. Prezes TVP Jacek Kurski przywitał go za kulisami stosownie: „Ekscelencjo!”. „Tak się cieszę – zaczął Kurski. – Wszędzie mówię, że dosyć z tą hipokryzją, z tym udawaniem, że to jest jakiś gorszy gatunek. Absolutnie. Ludzie to kochają i pan zawsze ma miejsce w TVP, dopóki ja jestem prezesem”. Przyznał też, że „Taką cię wyśniłem…” („Dziewczyna ze snu”) Akcentu to jego ulubiona piosenka. „No to może z panem prezesem zaśpiewamy na sylwestra?” – zagadnął Martyniuk. I zaintonował – tylko po to, by sprawdzić, że prezes tekst i melodię zna:

„Taką cię wyśniłem, taką ciebie wymarzyłem,

Moja najpiękniejsza, czy cię spotkam, czy też nie?”.

Bezpośrednim efektem sylwestra w Zakopanem była dobra oglądalność (najwięcej, ok. 5 mln widzów, podczas występu Martyniuka), efektem ubocznym – kontrowersje wokół obecności disco polo na antenie publicznego nadawcy.