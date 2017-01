Który język jest najpotężniejszy na świecie? Nie angielski

Językiem angielskim nie posługuje się może największa liczba osób na świecie, ale jest jednym z języków najbardziej wpływowych – to nim posługują się dyplomaci, większość artykułów w Wikipedii również w pierwszej kolejności powstaje po angielsku. Angielski przeważa też na Twitterze. Zwycięża także w kategorii „język, którego najczęściej się uczymy”. Wykresy wpływowości poszczególnych języków (także polskiego!) znajdziecie tutaj.

Jeśli zatem nie angielski jest najpowszechniejszy, to który z języków zasłużył na to miano? Okazuje się, że chiński (który uchodzi przy okazji za jeden z najtrudniejszych). Co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Chin, ale i sympatyków tych regionów.

Ludzie na świecie posługują się w sumie 7102 językami (a przynajmniej tyle do tej pory rozpoznano i opisano). Tylko 23 z nich uznaje się za języki ojczyste, którymi posługuje się przeszło 4 mld ludzi.

Poniższa mapa obrazuje umowną „wielkość” poszczególnych języków (stopień ich rozpowszechnienia) – czarnymi kreskami zaznaczono języki ojczyste (z uwzględnieniem różnych dialektów). A w ich obrębie znajdują się języki, które z nich wyewoluowały. Doszukacie się języka polskiego?

mat. pr. .

(powiększ mapę)