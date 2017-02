Trump chce, żeby jego pracownice „ubierały się jak kobiety”. Amerykanki się zbuntowały

Wydane przez nowego prezydenta USA zalecenie, by pracownice jego administracji ubierały się „jak prawdziwe kobiety”, wywołało niesamowitą reakcję.

Jak podaje agencja informacyjna Axios, prezydent Trump zaleca, żeby jego pracownicy-mężczyźni nosili na co dzień krawaty, a panie z kolei nosiły się „odpowiednio i stosownie”, czyli przede wszystkim sukienki, a jeśli już muszą założyć spodnie, mają się postarać o to, żeby nie wyglądać wulgarnie.

Amerykanki zaczęły Trumpowi odpowiadać, co to według nich znaczy „ubierać się, jak kobieta”. Na Twitterze powstał hashtag #DressLikeAWoman.

Elizabeth Rooney, policjantka z Bostonu i weteranka wojenna, jest jedną z kobiet i dziewczyn, które zamieściły swoje zdjęcie pod tym hashtagiem. Ronney w wywiadzie z BBC powiedziała, że „zacznie ubierać się jak prawdziwa kobieta, kiedy Trump zacznie zachowywać się jak na prezydenta przystało”, a to słynne już zalecenie oceniła, jako mizoginistyczne.

Z kolei dr Rebecca Alleyne uważa, że „powinniśmy być oceniani nie pod względem wyglądu, ale pod względem zdolności, niezależnie od tego, jaki dress code nam się narzuca”.

Pod hashtagiem #DressLikeAWoman można znaleźć już ponad 130 tys. tweetów zbuntowanych i wściekłych Amerykanek, które swoimi zdjęciami udowadniają, jak noszą się kobiety na całym świecie i że nie zawsze wybierają sukienki. Wybierają to, co chcą.

Publikujemy kilka z nich:

While u were granted 5 draft deferments. I served 22 yrs. in the military. I #DressLikeAWoman, U @realDonaldTrump need 2 #actlikeapresident pic.twitter.com/K2PS9JCUQA — Ivelisse Viruet (@virueti) 4 lutego 2017

Hey @POTUS, check out my mom! She's the one who taught me how to #DressLikeAWoman pic.twitter.com/WNETRPCULE — Sydney Darnall (@sydney_darnall) 3 lutego 2017