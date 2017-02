10 najlepszych reklam Super Bowl 2017

Emisja półminutowego klipu podczas finału rozgrywek amerykańskiej Narodowej Ligi Futbolowej kosztuje nawet 4,5 mln dolarów.

Wydatek jednak popłaca: w tym roku finał Super Bowl zobaczyło ponad sto dziesięć milionów Amerykanów.

Największe marki prześcigały się, aby przedstawić w czasie meczu o mistrzostwo (NFL) najbardziej oryginalne i najmocniej zapadające w pamięć reklamy.

Czym zaskoczyły nas w tym roku? Oto nasz subiektywny przegląd najbardziej oryginalnych reklam:

1. Wix

Wiz to firma odpowiadająca za tworzenie stron internetowych. I postawiła na rozmach kina akcji. W superagentów, którzy biją zbirów, wcielają się Jason Statham (m.in. „Agentka”) i Gal Gadot („Liga sprawiedliwości”).

2. Snickers

Snickers przygotował w tym roku coś specjalnego: to pierwsza w historii reklama emitowana na żywo z planu. W głównej roli występuje Adam Driver znany z „Gwiezdnych Wojen. Przebudzenia nocy” i serialu „Dziewczyny”. Nie mogło zabraknąć słynnego: „Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Zjedz Snickersa!”.

3. Mr Clean

Jedyna w swoim rodzaju reklama o środkach do czyszczenia. Dlaczego? Bo pokazuje coś więcej niż sprzątające panie domu, szukające idealnego środka do zmywania powierzchni niezmywalnych. Polecamy ją szczególnie:

4. Budweiser

Browar Budweiser postanowił przypomnieć Amerykanom ich imigranckie korzenie. Reklama to historia Adolphusa Buscha, który w połowie XIX wieku przybył do Stanów Zjednoczonych z Niemiec. Nie powitano go ciepło, ale gdyby nie on, Amerykanie nie piliby swojego ulubionego piwa w czasie Super Bowl 2017:

5. Hyundai

Oto polski wątek w czasie Super Bowl 2017: w reklamie producenta samochodów firmy Hyundai pokazano bazę wojskową w Żaganiu, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze.

Hyundai dzięki najnowszej technologii sprawił, że amerykańscy żołnierze przebywający w Polsce mogli nie tylko poczuć się tak, jakby oglądali mecz na stadionie, ale co ważniejsze, jakby obok nich siedzieli członkowie ich rodzin.