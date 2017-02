Sytuacja, jak to się kiedyś mówiło, przefajnowania. Od angielskiego skrótowca YOLO (You Only Live Once – „raz się żyje”) używanego – także przez polską młodzież – w sytuacji gdy człowiek bawi się bez względu na konsekwencje. Jak to ktoś mocno opisał: „carpe diem dla idiotów”. Yolocaust to z kolei sytuacja, w której liczba rozbawionych osób krzyczących „Yolo!” osiąga rozmiary klęski żywiołowej. Nawiązanie do Holocaustu ma tu więc charakter gorzkiej ironii. I tak właśnie wykorzystał to słowo Shahak Shapira, 28-letni Izraelczyk mieszkający w Niemczech, który na masowo publikowane w serwisach społecznościowych beztroskie selfie z berlińskiego pomnika Pomordowanych Żydów Europy zareagował projektem satyrycznym nazwanym właśnie Yolocaust.