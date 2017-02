50 lat od najazdu na Rolling Stonesów

Ta historia była po wielekroć przywoływana, ale przypomnijmy kilka niezbędnych faktów. 12 lutego Keith Richards, Mick Jagger, Marianne Faithfull i kilkoro ich przyjaciół spędzało dzień w zakupionej rok wcześniej przez Richardsa posiadłości Redlands w West Sussex. Poprzedniej nocy całe towarzystwo, w którym znaleźli się jeszcze George Harrison ze swoją żoną Pattie Boyd (oboje wyszli wcześniej), raczyło się rozmaitymi używkami, w tym marihuaną i LSD. Richards odczuwał jeszcze skutki działania kwasu, kiedy pod dom podjechał oddział policji. W swojej autobiografii „Życie” wspominał ten moment tak: „Nagle ktoś puka do drzwi, wyglądam przez okno, a tam cała armia karłów i wszyscy tak samo ubrani! To byli policjanci, ale wtedy tego nie wiedziałem. Wyglądali jak malutkie ludziki w ciemnoniebieskich strojach ze srebrnymi elementami i hełmami. Wspaniałe kostiumy. Czy spodziewałem się waszej wizyty? Nieważne, wchodźcie do środka, bo jest trochę zimno”.

Potem jednak nie było już tak wesoło. Dom został gruntownie przeszukany, rewizji poddano wszystkich obecnych, choć nie da się powiedzieć, że plon tych czynności był szczególnie imponujący: przy Jaggerze znaleziono cztery tabletki amfetaminy (notabene legalnie kupione we Włoszech), w kieszeniach londyńskiego marszanda Roberta Frasera odkryto pigułki z heroiną, a w popielniczkach kilka niedopałków po skrętach z trawą. Podejrzane miały być także kadzidełka maskujące rzekomo zapach marihuany.