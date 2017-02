Tom Hanks marzył o… polskim „maluchu”. I już niebawem stanie się jego właścicielem

Okazuje się, że Fiat 126p to samochód, o którym nie tylko w Polsce śniono od lat. Współcześni miłośnicy starych samochodów również miewają na niego chrapkę. Podobnie było w przypadku Toma Hanksa.

Jakiś czas temu, gdy Hanks przebywał na planie filmu „Inferno” w Budapeszcie, opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcia, na których pozował przy niewielkich samochodach. Wśród aut były także osławione „maluchy”. Kto by się spodziewał, że znany amerykański aktor zachwyci się takim samochodem? A jednak.

Pasja Toma Hanksa i jego zdjęcia krążące w internecie natchnęły pewną grupę ludzi z Bielska-Białej do tego, by podarować aktorowi wymarzonego „malucha”. Na Facebooku powstała strona „Maluch dla Toma Hanksa”, która miała na celu zapoczątkowanie akcji, dzięki której Polacy zbierali pieniądze na niezwykły prezent.

„Tylko” miły gest Toma Hanksa?

Właściwie chodziło o coś więcej niż tylko prezent dla znanego aktora. Organizatorzy akcji chcieli także, by przy tej okazji świat dowiedział się o Bielsku-Białej, mieście, w którym produkowane były „maluchy”, a także o historii Fiata 126p.

Tom Hanks dowiedział się o pomyśle Polaków i szybko zareagował. „Aktor jest zachwycony pomysłem i chce odebrać samochód osobiście” – informuje Radio Zet. Wystosował nawet mail do Moniki Jaskólskiej, jednej z organizatorek akcji „Maluch dla Toma Hanksa”.

„Zrobiłem wszystkie te zdjęcia w Budapeszcie podczas spacerów, widząc Fiaty 126p jeden po drugim, żartując, że chciałbym kupić jeden z nich, ale po prostu chciałem być w pobliżu takiego samochodu” – napisał aktor. „Nigdy nie pomyślałbym, że ktoś mógłby podjąć taką inicjatywę. Fantastiche-nia! Napisałem tak, przypuszczając, że może to w ten sposób poprawnie wyglądać po polsku. Nauczyłem się tego, będąc we Wrocławiu, kręcąc »Most szpiegów«. To mój stopień znajomości polskiego...”.

Warto dodać, że Tom Hanks obiecał też wspomóc szpital dziecięcy w Bielsku-Białej: „Jestem szczęśliwy, że będę mógł pomóc zebrać pieniądze dla waszego szpitala. Nigdy o to nie pytałaś, ale dałaś wszystkim piękny przykład” – pisał aktor. Monika Jaskólska była tym bardziej zaskoczona, że Tom Hanks zaproponował jej spotkanie: „Może będziemy mogli zorganizować Twój przyjazd samochodem do USA? Moglibyśmy się spotkać, razem przekręcić kluczyki w stacyjce i sprawdzić: 1. czy samochód odpali; 2. czy legalnie można nim jeździć po Stanach” – pisał Hanks.

43-letni fiat jest teraz w trakcie renowacji. Gdy tylko prace nad nim zostaną zakończone, trafi do USA, gdzie czeka na niego Tom Hanks.