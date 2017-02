Mężczyźni w geście solidarności malują paznokcie. Co to za akcja?

Elliot Costello, założyciel australijskiej agencji YGAP, wspierającej przedsiębiorców w działaniach edukacyjnych, podczas podróży do Kambodży, spotkał Theę, opiekunkę fundacji Hagar International. Mimo dzielącej ich bariery językowej, nawiązali więź.

Thea w czasie pożegnania z Elliotem pomalowała jego jeden paznokieć na swój ulubiony kolor: niebieski. Ten gest Costello zapamiętał na długo.

Costello, na co dzień spec od kampanii społecznych, dowiedział się, że jedno na pięcioro dzieci doznaje przemocy seksualnej zanim skończy 18 lat. I że jednym z takich dzieci była Thea. Postanowił, że zorganizuje akcję, która będzie mobilizować ludzi na całym świecie do zbiórki pieniędzy na rzecz programów prewencyjnych i wychodzenia dzieci z przemocy organizowanych przez New York Center for Children i World Vision.

Tak narodziła się akcja „Polished Man”.

Dlaczego mężczyźni malują paznokcie?

Nie bez przyczyny clue akcji polega na malowaniu paznokci przez mężczyzn: to właśnie oni są w 90 proc. sprawcami seksualnej przemocy wobec dzieci są mężczyźni. A pomalowane paznokcie wzbudzają kontrowersje i dyskusję. Dyskusja prowadzi do zaangażowania, czyli wpłacenie datku.

Do akcji włączyły się znane osobistości. Dziennikarze, politycy, sportowcy, muzyki, gwiazdy kina:, m.in. Zac Efron, Chris Hemsworth, Gabriel Macht.

Również kobiety są zachęcane do poparcia kampanii – pomysłodawcy proszą je o zrobienie sobie zdjęcia z mężczyzną biorącym udział w akcji i opublikowanie go w mediach społecznościowych z opisem: „I prefer a #PolishedMan”.

Kolejna akcja w style Ice Bucket Challenge?

Kampania przypomina popularną przed kilkoma laty akcję „Ice Bucket Challenge”. Jej uczestnicy oblewali się lodowatą wodą, wpłacali stosowną kwotę, a następnie nominowali do „zabawy” trójkę znajomych. Pieniądze trafiały do organizacji zajmujących się chorymi na ALS, stwardnienie zanikowe boczne. Inicjatywa była bardzo popularna, dzięki niej fundacja ALS Association w zaledwie sześć tygodni zebrała ponad 115 milionów dolarów.

Pieniądze przeznaczono nie tylko na pomoc chorym, ale również na badania nad stwardnieniem rozsianym. Zaledwie kilka tygodni temu świat obiegła informacja, że naukowcy z „Project MinE” – dofinansowanego przez ALS Association – odkryli prawdopodobną sekwencję genetyczną, odpowiadającą za podatność na tę chorobę.

Czy kampania „Polished Man” stanie się równie popularna? Miejmy taką nadzieję.

