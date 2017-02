Wypróbuj Fiszki Polityki, naszą nową aplikację

1. Czym są Fiszki POLITYKI?

To nowa aplikacja na smartfony, którą POLITYKA przygotowała wspólnie z grupą naszych najmłodszych czytelników i we współpracy z firmą Google. Fiszki POLITYKI przedstawiają artykuły pochodzące z tygodnika oraz inne, specjalnie przygotowywane treści w formie wirtualnych karteczek. Czyli wypełnionych wiedzą fiszek, które łatwo się czyta nawet na małym ekranie telefonu.

Fiszki POLITYKI przygotowuje kilkuosobowy zespół najmłodszego pokolenia dziennikarzy POLITYKI w ścisłej współpracy z redakcją tygodnika.

2. Skąd pomysł na Fiszki?

Fiszki POLITYKI zrodziły się w trakcie kilkumiesięcznej „medialnej ekspedycji badawczej”, jaką prowadziliśmy z grupą kilkudziesięciu młodych ludzi. Osób zainteresowanych treściami naszego tygodnika, ale traktujących smartfon jako główne źródło informacji. Wspólnie w ramach wielu spotkań i konsultacji zastanawialiśmy się, jak młodzież korzysta z mediów. I jak pogłębione, wymagające skupienia artykuły z papierowego tygodnika przenieść na ekran smartfona. Odpowiedzią na te pytania są właśnie Fiszki POLITYKI.

3. Dla kogo są Fiszki?

Głównie dla młodego pokolenia czytelników, dla którego telefon stał się podstawowym narzędziem komunikacji i źródłem informacji. Fiszki będą pomocne w orientacji w tym, co ważnego dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. W różnych dziedzinach, nie tylko w polityce. Fiszki POLITYKI to także codzienna porcja wiedzy, przygotowująca w nienachalny, ale kompetentny i wszechstronny sposób do zajęć na studiach czy do matury z WOS. Ale w istocie aplikacja spodoba się wszystkim, którzy nie wyobrażają sobie życia bez smartfona, ale poszukują treści ze stemplem jakościowego dziennikarstwa.

4. Co znajdę w Fiszkach?

Od poniedziałku do piątku w aplikacji pojawią się dwa nowe artykuły oraz – zawsze po południu – podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w postaci tzw. briefu.

Czytelnicy mogą dodawać ulubione artykuły do osobistego schowka w aplikacji, a także udostępniać je znajomym w postaci wirtualnych karteczek. Własne zdanie na tematy bieżące i ponadczasowe można wyrazić w sondach. Czytelnik gromadzi także symboliczne punkty za przeczytane teksty, co ma dodatkowo mobilizować do częstej lektury Fiszek.

5. Jak można korzystać z Fiszek?

Fiszki POLITYKI dostępne są na smartfonach z systemami Android oraz iOS. Przez miesiąc z aplikacji można korzystać bez żadnych opłat. Po tym okresie pełny dostęp do publikowanych treści wymaga wykupienia abonamentu w cenie 9 zł za miesiąc. Co ważne: aplikacja nie zawiera żadnych reklam i dzięki temu lektura Fiszek jest prawdziwą przyjemnością.

Więcej informacji na temat aplikacji, filmik pokazujący jej działanie oraz linki do jej ściągnięcia można znaleźć na stronie: www. fiszkipolityki.pl.

Pobierz aplikację na telefon z systemem Android oraz iOS i testuj bezpłatnie przez 30 dni.