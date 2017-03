Przedwojenne fotografie z Książa w obiektywie francuskiego szefa kuchni

Zamek oglądany w dzieciństwie na szklanych płytkach w stereoskopie wydawał się mieszkającej dziś pod Toronto Jean Wessel jak z bajki. Ale babcia opowiadała, że istnieje gdzieś na odległym Śląsku i że przed wojną mieszkała w nim z jej tatą i wujkiem. Opowieści oraz setki zdjęć dziadka sprawiły, że emerytowana pielęgniarka rosła w kulcie Książa, a ostatnio ciągle widziała go w telewizji donoszącej o złotym pociągu. Dlatego gdy rok temu zadzwonił do niej szef Fundacji księżnej Daisy Mateusz Mykytyszyn, od razu zaprosiła do siebie delegację z Wałbrzycha. – Wystarczył jeden telefon, a potem symboliczna kwota 10 dol., by pozyskać ok. 900 skanów zdjęć, które poza tym, że są pamiątką rodzinną i ciekawym przykładem fotografii amatorskiej I połowy XX w., stanowią bezcenną dokumentację Książa i życia na dworze Hochbergów. Od 14 lutego 200 zdjęć oglądać można na wystawie „Książ od kuchni”. Jean, przyjeżdżając na jej otwarcie, pierwszy raz na własne oczy zobaczyła zamek ze stereoskopu.

Mistrz patelni

Dziadek Jean – Louis Hardouin – urodził się w 1877 r. w wiosce Saint-Benoît (dziś Chemiré-le-Gaudin w Kraju Loary). Wykształcił się na kucharza we Francji, ale szybko wyjechał do Anglii. Był dobry, skoro znalazł zatrudnienie w kuchniach ambasad Prus i Austro-Węgier w Londynie i w Moskwie. Zachwycony kuchnią Francuza Hans Heinrich XV Hochberg musiał go podkupić, bo w 1909 r.