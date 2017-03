Oto aplikacja, która sprawdzi, jak często mężczyzna przerywa Twoją wypowiedź

N G/Flickr CC by 2.0

Walczymy. O prawo do decydowania o swoim ciele, takie same zarobki i równe traktowanie w przestrzeni publicznej. Trudno jednak osiągnąć cel, kiedy przez cały czas ktoś nam przerywa, a później utrzymuje, że tego nie robił.

Prawdopodobnie nie ma kobiety, której by to nie spotkało: była w domu, pracy, szkole lub urzędzie, spokojnie załatwiała swoje sprawy, aż tu nagle mężczyzna lub inna kobieta brutalnie przerwali jej wypowiedź. Denerwujące? Jedyna pociecha w tym, że nie jesteśmy same.

Jak często mężczyźni przerywają kobietom?

Badania pokazują, że mężczyźni przerywają kobietom o 23 proc. częściej niż mężczyznom i dominują w dyskusjach biznesowych o 75 proc. częściej niż kobiety. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja kobiet o niskim stopniu wykształcenia. Panowie wypowiadają się aż o 144 proc. częściej niż panie, mimo że mają identyczny stopień wiedzy. Jednak nawet doskonale wykształcone lekarki i inżynierki nie mają lekko. Ich koledzy po fachu przerywają im nawet dwa razy częściej niż innym panom. I gdzie tu sprawiedliwość?

Wszystkie te dane pochodzą z wiarygodnych badań, przeprowadzanych w ośrodkach naukowych o światowej renomie, takich jak Harvard czy Princeton. Ale prawdopodobnie większość kobiet wcale nie potrzebuje autorytetu uczelni, żeby uwierzyć w tę statystykę – wystarczą im własne doświadczenia.

Czym jest WomanInterrupted?

Problem polega na tym, że bardzo często mężczyźni nie zdają sobie sprawy z tego, że brutalnie przerwali wypowiedź. Właśnie dlatego powstała aplikacja „WomanInterrupted”. Wystarczy ściągnąć ją na telefon i włączyć w chwili, gdy zaczynamy rozmawiać z drugą osobą. Aplikacja rozpozna głosy męski i żeński oraz precyzyjnie wyliczy, ile razy podczas rozmowy doszło do przerwania wypowiedzi. Wynikiem można podzielić się zarówno z naszym rozmówcą (dla jego wiedzy czy świadomości), jak i ze znajomymi – w mediach społecznościowych – aby nieść przesłanie o równouprawnieniu.

Aplikacja jest darmowa, nie nagrywa i nie zapisuje przeprowadzonych rozmów, a inspiracją do jej stworzenia był sam… prezydent USA.

Podczas jednej z debat prezydenckich między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem obecny prezydent USA przerwał swojej ówczesnej kontrkandydatce aż 51 razy. Jak oznajmiła w informacji prasowej Gal Barradas, twórczyni „ManInterrupted”, dzięki obserwowaniu brutalnego zachowania Trumpa wpadła na pomysł stworzenia aplikacji, która mogłaby pomóc kobietom wykazać czarno na białym, jak często mężczyźni lekceważą ich wypowiedzi: „My kobiety – pisała Barradas – każdego dnia staramy się wywalczyć swoją przestrzeń w miejscu pracy. Kiedy już osiągniemy cel, męskie przerywanie ogranicza naszą możliwość uczestniczenia”.

Z „WomanInterrupted” czy nie, najwyższy czas to zmienić.