Po co duża sieć odzieżowa miałaby nawiązywać do motywów nazistowskich?

Zapięta pod szyję koszula khaki, czarne proste spodnie i glany. Do tego ogolona na łyso głowa. Rękawy podwinięte, postawa zdecydowana. Chmurne spojrzenie. Jakieś naszywki. Zdjęcie uruchamia automatyczny ciąg skojarzeń. Widzieliśmy już takie zestawienie. Jasne, brak czarnego krawata, może te spodnie powinny układać się nieco inaczej, ale skojarzenie jest oczywiste. Ktoś się już kiedyś podobnie ubierał.

Trzeba spojrzeć dwukrotnie, żeby zauważyć, że krój koszuli nawiązuje do amerykańskiego umundurowania, a naszywki nie mają żadnego ideologicznego przesłania. To nie jest plakat zachęcający do tego, żeby wstąpić do Hitlerjugend czy do jakiejś współczesnej faszyzującej organizacji. To jedna z koszul z nowej kolekcji Reserved.

Sama koszula nikogo właściwie nie powinna oburzać. Może poza tymi, którzy nie lubią dziwnych naszywek. Bo nie koszula jest tu problemem. Reserved skorzystało w swojej nowej kolekcji z coraz popularniejszych w męskiej modzie trendów militarystycznych. Koszule przypominające te mundurowe, kolorystyka jak z wojska – to obecnie się nosi, na wybiegach i na ulicach. Ale szukając najlepszego sposobu na zaprezentowanie odzieży, sięgnęli po nieco zbyt oczywiste wzorce.

Istnieje niejedno opracowanie, które pokazuje, jak doskonale systemy totalitarne – a zwłaszcza hitlerowskie Niemcy – grały symboliką i estetyką mundurów. Powszechnie wiadomo, że nad tą częścią garderoby – zarówno SS, jak i Wermachtu czy Hitlerjugend – pracował Hugo Boss. Umundurowanie stworzono specjalnie po to, by robiło wrażenie. Konsultowano się z kostiumografami i twórcami filmowymi. Nie bez przyczyny na Facebooku istnieje od lat prześmiewcza strona „Naziści byli źli, ale dobrze się ubierali”. Jest w tym stwierdzeniu niepokojąco dużo prawdy. Ładne, proste linie, pasujące do siebie zestawienia kolorystyczne, podkreślenie walorów sylwetki, ukrycie wad. Czego chcieć więcej? Być może stroju, który nie kojarzy się ze zbrodniczą ideologią.

Wpadka czy ignorancja?

Powstaje pytanie, dlaczego duża sieć odzieżowa zdecydowała się na taką stylistykę? Możemy zacząć od najmniej niepokojącego powodu. Być może ktoś po prostu nie pomyślał i uznał, idąc tropem dawnych projektantów, że koszula khaki ładnie komponuje się z czarnymi spodniami i ciężkimi butami. Przyjmując takie wytłumaczenie, można by uznać, że to przejaw ignorancji – swoistego świadectwa tego, jak bardzo pewne oczywiste kiedyś symbole czy wizerunki zaczynają się zacierać w pamięci ludzi. Niestety to bardzo optymistyczna teoria. Taka, która zakłada, że wszystko stało się przez przypadek.